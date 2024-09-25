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Джулиан Ассанж выступит в Совете Европы

WikiLeaks: Джулиан Ассанж 1 октября выступит в Совете Европы

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Kim Hong-ji/Reuters

Основатель некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж 1 октября выступит перед комитетом по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил официальный аккаунт WikiLeaks в соцсети X.

Ассанжа вызвали в ПАСЕ после публикации отчета докладчика по политическим заключенным Сунной Эварсдоттир. В документе указано, что Ассанж является политзаключенным и содержится призыв к британским властям провести расследование того, подвергался ли основатель WikiLeaks «бесчеловечному обращению».

Отмечается, что на своем выступлении перед комитетом ПАСЕ Ассанж даст показания, которые позволят сделать вывод, являлось ли его заключение политически мотивированным.

В США Ассанжу были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Штатов.

С 2019 года австралиец находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

26 июня основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания своей вины. Он вышел на свободу после пяти лет заключения и направился в Австралию. Власти США запретили ему въезд в страну без специального разрешения.

Ранее сообщалось, что Байден отказался помиловать Ассанжа.

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