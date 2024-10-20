Отец Джулиана Ассанжа прибыл в Москву

Общественный деятель Джон Шиптон, который является отцом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прибыл в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила публицист и международный правозащитник Мира Тэрада.

«Встретила моего дорогого Джона Шиптона — общественного деятеля и отца Джулиана Ассанжа. Добро пожаловать в Россию», — написала Тэрада.

Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов. С 2019 года основатель он находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В Соединенных Штатах Ассанжу были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории США. 24 июня текущего года журналиста освободили из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания вины. Он вышел на свободу после пяти лет заключения и направился в Австралию. Американские власти запретили ему въезд в страну без специального разрешения.

Ранее ситуацию с Ассанжем сочли успешной «криминализацией» журналистики.