Датчане присылают в российское посольство письма, демонстрируя симпатию к России, жители этой страны заинтересованы в хороших отношениях с РФ, несмотря на русофобию официального Копенгагена. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Посольство получает письма от датчан с выражением симпатии к нашей стране», — подчеркнул он.

По словам Барбина, некоторые датчане все же заинтересованы в развитии добрососедских отношений между Россией и Данией, несмотря на давление властей.

Российский дипломат добавил, что настрой местных средств массовой информации по отношению к России враждебен, а любое инакомыслие пресекается.

До этого Барбин заявлял, что власти Дании не противодействуют вербовке наемников посольством Украины. По словам Барбина, зафиксировано участие более двух десятков наемников из Дании в украинском конфликте, многие уже ликвидированы. Против части наемников Следственный комитет РФ вынес постановления о привлечении их к ответственности, добавил посол.

Ранее в посольстве России назвали место Дании среди «доноров киевского режима».