Европейский союз при руководстве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен идет к развалу. Об этом в интервью РИА Новости рассказал австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

Он подчеркнул, что ЕС разваливается на куски. Внутри него все переругались. Шиптон отметил, что фон дер Ляйен принято называть «фрау геноцид». Ее все презирают и считают авторитарной фигурой.

В качестве примера неблагополучного положения в Европейском союзе активист указал на то, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Германии в прошлом году составил всего 0,2%.

20 октября колумнист британского портала UnHerd Томас Фази заявил, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена устроить переворот, расширяя полномочия ЕК и превращая его в наднациональный авторитарный орган власти. Фази подчеркнул, что переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит ЕС к «самой зловещей и беспокойной фазе его существования».

Ранее журналист напомнил о коррумпированности фон дер Ляйен после ее критики Орбана.