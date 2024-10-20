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В Британии заявили о захвате власти в ЕС

UnHerd: фон дер Ляйен планирует устроить беспрецедентный захват власти в ЕC

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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена устроить переворот, расширяя полномочия ЕК и превращая его в наднациональный авторитарный орган власти. Об этом утверждает колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.

По его мнению, для этого фон дер Ляйен поставила лоялистов на стратегические роли, маргинализировала критиков, а также создала сложную сеть зависимостей, не позволяющую ни одному человеку получить влияние.

Колумнист подчеркнул, что глава ЕК воспользовалась российско-украинским конфликтом для «наднационализации» внешней политики Евросоюза. Фон дер Ляйен подчинила ее стратегии США и Североатлантического альянса.

Фази подчеркнул, что переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит ЕС к «самой зловещей и беспокойной фазе его существования».

9 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на дебатах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева во всех сферах во что бы то ни стало. С ее точки зрения, европейцы не хотят, чтобы Украина капитулировала в конфликте с Москвой.

Ранее журналист напомнил о коррумпированности фон дер Ляйен после ее критики Орбана.

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