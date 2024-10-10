Журналист напомнил о коррумпированности фон дер Ляйен после ее критики Орбана

Ирландский журналист Чей Боуз назвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен «коррумпированным бюрократом». Об этом Боуз написал на своей странице в социальной сети X.

Так журналист отреагировал на резкую критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которой фон дер Ляйен выступила на заседании в Европейском парламенте.

Боуз охарактеризовал случившееся как нападение «неизбранного коррумпированного бюрократа» на демократически избранного лидера суверенной страны. «Добро пожаловать в «свободный» Евросоюз!» — саркастически заявил журналист.

9 октября фон дер Ляйен на дебатах в Европарламенте с Орбаном жестко раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева во всех сферах во что бы то ни стало.

В свою очередь Орбан, в ответ на ее выступление, заявил, что план Евросоюза по поддержке Киева зашел в тупик, призвав признать это и изменить курс.

Ранее охранники предотвратили нападение на Орбана в Европарламенте.