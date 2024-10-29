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Маск отреагировал на решение Washington Post отказаться от поддержки кандидатов на выборах

Маск: никому нет дела до поддержки Washington Post кандидатов в президенты в США

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск резко прокомментировал решение газеты Washington Post не поддерживать на предстоящих выборах определенного кандидата в президенты США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Маска, никому нет никакого дела, кого поддерживает Washington Post.

Он подчеркнул, что авторы газеты в большинстве своем являются «невыносимыми радикальными левыми». Комментируя уход из издания ряда журналистов, Маск отметил, что из газеты ушли худшие сотрудники и это хорошо.

29 октября сообщалось, что Washington Post столкнулась с массовым оттоком подписчиков — более 200 тыс. человек отказались от подписки в знак протеста против решения редакции не поддерживать определенного кандидата в президенты США.

25 октября Washington Post заявила об отказе от поддержки кого-либо из кандидатов на предстоящих выборах президента США. Газета впервые высказалась о поддержке кандидата на выборах президента в 1952 году. Тогда издание предложило отдать свой голос за республиканца Дуайта Эйзенхауэра. С 1976 года поддержка кандидатов стала регулярным явлением. Однако в 1988 году газета сделала исключение, отказавшись вновь продвигать политиков.

Ранее Байден досрочно проголосовал на выборах президента США.

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