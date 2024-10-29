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WP потеряла сотни тысяч подписчиков из-за нейтралитета на выборах

NPR: WP потеряла более 200 тысяч подписчиков из-за нейтралитета на выборах

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Газета.Ru

Газета Washington Post столкнулась с массовым оттоком подписчиков — более 200 000 человек отказались от подписки в знак протеста против решения редакции не поддерживать определенного кандидата в президенты США. Об этом сообщило радио NPR со ссылкой на источники внутри редакции газеты.

Согласно информации от двух сотрудников газеты, знакомых с внутренними делами, к понедельнику, 28 октября, более 200 тысяч пользователей отменили свои цифровые подписки. Следует отметить, что не все отмены мгновенно вступают в силу. Тем не менее это количество составляет приблизительно 8% от общего платного тиража газеты, который насчитывает 2,5 миллиона подписчиков, включая печатные экземпляры.

На прошлой неделе Washington Post заявила об отказе от поддержки кого-либо из кандидатов на предстоящих выборах президента США. Газета отметила, что всегда отстаивала ценности этики, верховенства закона и уважения человеческой свободы во всех проявлениях. Также журналисты считают, что благодаря подобному решению их читатели смогут самостоятельно сделать выбор главы государства.

Ранее Байден досрочно проголосовал на выборах президента США.

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