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Украине разрешили вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях

В МИД Швеции заявили, что не запрещают вербовку граждан посольством Украины

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Global Look Press

Посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, так как это не противоречит международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск в комментарии РИА Новости.

По словам Ванеска, защита Украины своей территориальной целостности соответствует международному праву. «Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», – добавил он.

На официальном сайте посольства Украины в Стокгольме есть информация об «Интернациональном легионе». В него могут вступить граждане Швеции, однако конкретная информация о требованиях к потенциальным наемникам отсутствует. Говорится только о «готовности к трудностям».

Эту информацию можно найти и на сайтах других посольств Украины: в Латвии, Исландии, Финляндии, Польши, США, и Греции. Более подробная информация представлена на страницах посольств в Бельгии, Франции, Литве и Дании.

27 марта постпред Швеции в НАТО Аксель Верхофф заявил, что королевство намерено отправить свои вооруженные силы на территорию Латвии в рамках присутствия сил Североатлантического альянса в этой стране.

Ранее во Франции заявили о неспособности противостоять России на Украине.

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