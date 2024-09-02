Украинское посольство во Франции открыто вербует наемников в стране в ряды ВСУ. Об этом РИА Новости сообщило российское посольство в Париже.

«Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже», — сообщило посольство.

Отмечается, что на сайте украинской дипмиссии в Париже размещен призыв вступать в «Иностранный легион» ВСУ для дальнейшей отправки наемников в зону боевых действий на Украине.

Кроме того, Киев занимается вербовкой французских наемников в том числе в социальных сетях, добавили в российском посольстве.

До этого сообщалось, что украинское посольство в Гааге может продолжать поиски иностранных наемников для их последующей вербовки для участия в боевых действиях.

Ранее в США заявили, что американцы воюют на стороне ВСУ.