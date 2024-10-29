Илона Маска обвинили в проведении незаконной лотереи среди избирателей

Окружная прокуратура Филадельфии подала в суд против комитета политических действий американского предпринимателя Илона Маска, обвинив его в проведении незаконной лотереи среди избирателей. Об этом сообщает издание CNBC.

Предприниматель планировал провести розыгрыш среди избирателей в колеблющихся штатах, которые подписали петицию о защите Маском свободы слова и права на ношение оружия. Участникам намеревались ежедневно вручать $1 млн. При этом подписать документ могли как сторонники Республиканской партии, так и Демократической.

Петицию распространяют от лица комитета политических действий America PAC, направленного на поддержку кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. Для участия в розыгрыше избирателям нужно предоставить адрес, номер телефона, адрес электронной почты и подписать петицию о поддержке конституции.

Министерство юстиции США предупредило комитет Маска, что подобная инициатива может нарушать федеральное законодательство о выборах. Спустя несколько дней прокурор Ларри Краснер, возглавляющий сторонников демократов, подал иск в суд.

«Другими словами, America PAC и Маск уговаривают граждан Филадельфии, а также других «колеблющихся» штатов на предстоящих выборах, предоставить свои личные идентификационные данные и дать политическое обещание в обмен на шанс выиграть $1 млн», — говорится в иске.

Накануне Илон Маск заявил, что сможет сократить расходы федерального бюджета не менее чем на $2 трлн в случае победы Трампа на президентских выборах. По его словам, двойные расходы — это налоги, прямые или косвенные, сейчас деньги американцев тратятся впустую.

Ранее Маск выразил уверенность, что даже экс-демократы проголосуют за Трампа.