Кнессет одобрил законопроект о запрете работы БАПОР в Израиле

Кнессет (парламент) Израиля одобрил законопроект, который направлен на запрет деятельности на территории страны Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Депутаты 92 голосами против 10 одобрили окончательное голосование по двум законопроектам, направленным на блокировку деятельности БАПОР на находящейся под контролем Израиля территории.

17 октября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что израильские власти атакуют систему Организации Объединенных Наций «по всем фронтам». Он добавил, что правительство Израиля считает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша антисемитом, а БАПОР — террористической организацией.

За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что размещенные в Ливане Временные силы ООН (ВСООНЛ) не защищают еврейское государство от атак шиитского радикального движения «Хезболла».

Ранее в ООН заявили, что миротворческий контингент в Ливане останется на своих позициях.