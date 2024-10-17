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Нетаньяху заявил, что ВСООНЛ не защищают Израиль от нападений «Хезболлы»

Нетаньяху: миротворцы ООН в Ливане не защищают Израиль от атак «Хезболлы»

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JINI/Global Look Press

Размещенные в Ливане Временные силы ООН (ВСООНЛ) не защищают еврейское государство от атак шиитского радикального движения «Хезболла». Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам главы правительства, за почти 20 лет ВСООНЛ не остановили ни одной из ракет, выпущенных «Хезболлой» с территории Ливана. При этом Нетаньяху отметил, что Израиль не имеет ничего против ВСООНЛ, хотя «Хезболла» часто «прячется» за постами миротворцев для пуска ракет по израильской территории.

16 октября сообщалось, что танк Merkava израильской армии открыл огонь по миротворческому контингенту Организации Объединенных Наций в Ливане.

15 октября в ООН заявили, что миротворческий контингент в Ливане останется на своих позициях.

Ранее премьер Ливана призвал не игнорировать угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев.

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