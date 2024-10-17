Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН

Боррель: власти Израиля атакуют систему ООН «по всем фронтам»

close
Mohamed Azakir/Reuters

Израильские власти атакуют систему Организации Объединенных Наций (ООН) «по всем фронтам». Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, его слова передает ТАСС.

«ООН атакована по всем фронтам правительством Израиля», — сказал он.

Боррель добавил, что правительство Израиля считает генсекретаря организации Антониу Гутерриша антисемитом, а Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — террористической организацией. По мнению главы дипломатии, это говорит о широкой атаке на ООН.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что размещенные в Ливане Временные силы ООН (ВСООНЛ) не защищают еврейское государство от атак шиитского радикального движения «Хезболла».

16 октября сообщалось, что танк Merkava израильской армии открыл огонь по миротворческому контингенту Организации Объединенных Наций в Ливане.

Ранее премьер Ливана призвал не игнорировать угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами