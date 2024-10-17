Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН

Израильские власти атакуют систему Организации Объединенных Наций (ООН) «по всем фронтам». Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, его слова передает ТАСС.

«ООН атакована по всем фронтам правительством Израиля», — сказал он.

Боррель добавил, что правительство Израиля считает генсекретаря организации Антониу Гутерриша антисемитом, а Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — террористической организацией. По мнению главы дипломатии, это говорит о широкой атаке на ООН.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что размещенные в Ливане Временные силы ООН (ВСООНЛ) не защищают еврейское государство от атак шиитского радикального движения «Хезболла».

16 октября сообщалось, что танк Merkava израильской армии открыл огонь по миротворческому контингенту Организации Объединенных Наций в Ливане.

Ранее премьер Ливана призвал не игнорировать угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев.