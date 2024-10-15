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В ООН заявили, что миротворческий контингент в Ливане останется на своих позициях

Замгенсека ООН Лакруа: миротворцы в Ливане останутся на своих позициях

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Wikimedia Commons

Миротворческие силы ООН в Ливане не покинут своих позиций. Об этом со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, сообщает РИА Новости.

Лакруа подчеркнул, что Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) останутся на всех своих позициях, несмотря на призывы израильской армии освободить территории, которые находятся вблизи «голубой линии».

13 октября миротворцы ООН заявили о вторжении израильских танков на их базу в Ливане.

7 октября New York Times написала о том, что израильская армия подвергает опасности миротворцев ООН, разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против «Хезболлы» в Ливане. 10 октября стало известно, что Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля.

Ранее премьер Ливана призвал не игнорировать угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев.

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Операция Израиля в Ливане
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