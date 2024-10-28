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На пресс-конференции в ЮАР украинская делегация хотела убрать микрофон RT

В ЮАР не позволили украинской делегации прикрыть логотип RT на пресс-конференции

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, но южноафриканская сторона не позволила этого сделать. Об этом сообщает RT.

«Микрофон попытались сначала убрать, а потом закрыть пропагандистской книгой об «аннексии» Крыма. Но не вышло», — сообщил источник.

В RT сообщили, что представители ЮАР напомнили украинским дипломаты о том, где они находятся. Встреча проходила в Претории, поэтому представители Киева были вынуждены выполнить условия принимающей стороны и оставить микрофон нетронутым.

Недавно мессенджер Telegram заблокировал Russia Today (RT) на Украине за «нарушение местного законодательства». Как отмечает «Страна.ua», на Украине в Telegram работали практически все российские государственные медиа. Все они, кроме RT, доступны и сейчас.

Тогда же соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ограничили доступ к личным аккаунтам журналистки Маргариты Симоньян.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит 1,5 млн евро на регулирование СМИ Украины.

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