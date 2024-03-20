Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия выделит 1,5 млн евро на регулирование СМИ Украины

RT: ЕК профинансирует реформы в сфере аудиовизуальных СМИ Украины по стандартам ЕС

close
100%
Virginia Mayo/AP

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания получит финансирование от Еврокомиссии в размере €1,5 млн. На эти средства планируется провести реформы в сфере аудиовизуальных СМИ, приведя их к стандартам ЕС и международной практики, передает RT со ссылкой на соответствующие документы.

Задачей проекта обозначено укрепление потенциала Национального совета для регулирования СМИ с акцентом на права и свободу выражения мнений. Также планируется стимулировать развитие независимости и конкуренции украинских СМИ, повысить прозрачность и эффективность в этой сфере.

ЕК вряд ли намерено добиться того, чтобы в украинских СМИ были представлены разные точки зрения и мнения, считает политолог Александр Дудчак. На сегодняшний день в стране уже почти не осталось средств массовой информации, которые транслировали бы отличную от проевропейской позицию, отметил он. При этом сумму в €1,5 млн для проведения реформ в сфере СМИ он назвал слишком маленькой, заявив, что совершенствовать в этом направлении на Украине уже нечего, так как «все доведено до абсурда».

Напомним, ЕК также выделит 1 млн евро на борьбу независимых СМИ Сербии с дезинформацией, €2 млн – на развитие демократии и борьбу с дезинформацией в Латинской Америке. Еще €5 млн направлено на «поддержку независимых СМИ» Молдавии.

Еврокомиссия ранее признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами