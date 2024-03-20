Еврокомиссия выделит 1,5 млн евро на регулирование СМИ Украины

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания получит финансирование от Еврокомиссии в размере €1,5 млн. На эти средства планируется провести реформы в сфере аудиовизуальных СМИ, приведя их к стандартам ЕС и международной практики, передает RT со ссылкой на соответствующие документы.

Задачей проекта обозначено укрепление потенциала Национального совета для регулирования СМИ с акцентом на права и свободу выражения мнений. Также планируется стимулировать развитие независимости и конкуренции украинских СМИ, повысить прозрачность и эффективность в этой сфере.

ЕК вряд ли намерено добиться того, чтобы в украинских СМИ были представлены разные точки зрения и мнения, считает политолог Александр Дудчак. На сегодняшний день в стране уже почти не осталось средств массовой информации, которые транслировали бы отличную от проевропейской позицию, отметил он. При этом сумму в €1,5 млн для проведения реформ в сфере СМИ он назвал слишком маленькой, заявив, что совершенствовать в этом направлении на Украине уже нечего, так как «все доведено до абсурда».

Напомним, ЕК также выделит 1 млн евро на борьбу независимых СМИ Сербии с дезинформацией, €2 млн – на развитие демократии и борьбу с дезинформацией в Латинской Америке. Еще €5 млн направлено на «поддержку независимых СМИ» Молдавии.

Еврокомиссия ранее признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год.