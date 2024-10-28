В Венгрии заявили о готовности развивать стратегическое сотрудничество с Грузией

Правительство Венгрии нацелено на выстраивание стратегического сотрудничества с Грузией. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство продолжит работу по дальнейшему выстраиванию стратегического сотрудничества между Грузией и Венгрией, основанного на взаимном уважении и взаимной выгоде», — заявил он.

Сийярто добавил, что стороны подписали соглашение о защите инвестиций, которое позволит наладить сотрудничество двух стран в экономической сфере.

Он также поздравил правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с победой на парламентских выборах 26 октября.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее президента Грузии обвинили в организации беспорядков.