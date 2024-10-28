Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЮАР передала в суд ООН доказательства с обвинениями Израиля в геноциде

ЮАР представила в суд ООН меморандум с обвинениями Израиля в геноциде

close
Athit Perawongmetha/Reuters

ЮАР представила в Международный суд ООН меморандум с доказательствами в поддержку ее иска по обвинению Израиля в геноциде в секторе Газа. Об этом говорится в официальном заявлении администрации президента республики.

В заявлении подчеркивается, что в соответствии с правилами суда меморандум не может быть обнародован. Однако общее содержание его раскрыто. Отмечается, что документ «содержит доказательства того, что правительство Израиля нарушило Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» и обвинение Израиля в целенаправленном намерении совершить геноцид палестинского населения в секторе Газа.

«Доказательства подробно изложены на более чем 750 страницах текста, подкрепленных иллюстрациями и приложениями объемом более 4000 страниц. Южноафриканский меморандум — это напоминание мировому сообществу о том, что нужно помнить о палестинском народе, проявлять солидарность с ним и остановить катастрофу. Разрушения и страдания стали возможны только потому, что, несмотря на действия Международного суда и многочисленных органов ООН, Израиль не выполнил свои международные обязательства», — говорится в заявлении.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу.

С тех пор иск поддержали более 20 государств.

10 сентября сообщалось, что Израиль хочет избавиться от иска ЮАР в суд ООН с помощью США.

Ранее в Международный уголовный суд были переданы доказательства применения Израилем запрещенного на мировом уровне оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами