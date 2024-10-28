ЮАР передала в суд ООН доказательства с обвинениями Израиля в геноциде

ЮАР представила в Международный суд ООН меморандум с доказательствами в поддержку ее иска по обвинению Израиля в геноциде в секторе Газа. Об этом говорится в официальном заявлении администрации президента республики.

В заявлении подчеркивается, что в соответствии с правилами суда меморандум не может быть обнародован. Однако общее содержание его раскрыто. Отмечается, что документ «содержит доказательства того, что правительство Израиля нарушило Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» и обвинение Израиля в целенаправленном намерении совершить геноцид палестинского населения в секторе Газа.

«Доказательства подробно изложены на более чем 750 страницах текста, подкрепленных иллюстрациями и приложениями объемом более 4000 страниц. Южноафриканский меморандум — это напоминание мировому сообществу о том, что нужно помнить о палестинском народе, проявлять солидарность с ним и остановить катастрофу. Разрушения и страдания стали возможны только потому, что, несмотря на действия Международного суда и многочисленных органов ООН, Израиль не выполнил свои международные обязательства», — говорится в заявлении.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу.

С тех пор иск поддержали более 20 государств.

10 сентября сообщалось, что Израиль хочет избавиться от иска ЮАР в суд ООН с помощью США.

Ранее в Международный уголовный суд были переданы доказательства применения Израилем запрещенного на мировом уровне оружия.