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Израиль заподозрили в попытке надавить на ЮАР через США

Axios: Израиль хочет избавиться от иска ЮАР в суд ООН с помощью США

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AP

Власти Израиля обратились к американским конгрессменам с просьбой оказать влияние на руководство ЮАР, пишет Axios со ссылкой на письмо МИД еврейского государства. По информации портала, в тексте израильские дипломаты призывают конгресс США пригрозить африканскому государству прекращением экономических отношений, если оно не отзовет свой иск против Тель-Авива из Международного суда ООН.

«Просим вас немедленно начать работать с законодателями на федеральном уровне и уровне штатов, с губернаторами и еврейскими организациями, чтобы оказать давление на ЮАР, чтобы она изменила свою политику в отношении Израиля, и дать ясно понять, что продолжение ее нынешних действий, таких как поддержка ХАМАС и продвижение антиизраильских мер в международных судах будут иметь высокую цену», — говорится в письме.

Как отмечает Axios, МИД Израиля поручил своим дипломатам поспособствовать приему в США законов, способных нанести вред ЮАР. Источники портала утверждают, что с помощью данных мер Тель-Авив хочет добиться изменения позиции африканской страны по отношению к еврейскому государству.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как ХАМАС совершило нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяло в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран. ЮАР, в частности, обвиняет Израиль в актах геноцида против палестинцев. Помимо суда ООН, африканская республика подала иск против еврейского государства и в Международный уголовный суд. К заявлению ЮАР впоследствии присоединились другие государства, в том числе Турция. Всемирный суд в январе обязал Израиль воздерживаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию о геноциде, и гарантировать, что его войска не совершат актов геноцида против палестинцев. При этом пока Израиль прекращать свои действия не собирается, выступая за полное уничтожение ХАМАС.

Ранее суд ООН обязал Израиль выплатить репарации за ущерб Палестине.

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