Двум российским губернаторам может грозить отставка в 2025 году

В России двум губернаторам предрекли высокий риск отставки в 2025 году. К такому выводу пришли эксперты компании «Минченко консалтинг» в новом выпуске рейтинга «Госсовет 2.0».

По данным аналитиков, лишиться своих постов могут губернатор Костромской области Сергей Ситников, а также глава Республики Коми Владимир Уйба.

Ситников может быть снят с должности в силу долгого нахождения на посту, а также за отсутствие крупных проектов. Он руководит регионом с 2012 года.

При этом Уйба может покинуть должность из-за «багажа нерешенных элитных противоречий».

Весной 2024 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о завершении работы в должности главы региона.

В мае президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Вячеслав Федорищев. Позже в рамках выборов он избрался на должность губернатора.

Ранее стало известно о возможной отставке еще одного губернатора в России.