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Финский дипломат оценил возможность восстановления отношений Москвы и Хельсинки

Экс-посол Хелянтеря: РФ и Финляндии придется заново выстраивать отношения

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Москве и Хельсинки рано или поздно придется восстановить двусторонние отношения, заявил бывший посол Финляндии в РФ Антти Хелянтеря. Об этом пишет газета Maaseudun Tulevaisuus.

Дипломат отметил, что напряженность во взаимодействии между двумя странами будет наблюдаться еще долго. Но в конце концов настанет время, когда Москва и Хельсинки начнут налаживать диалог.

«Трудно предсказать, какими они (отношения РФ и Финляндии) станут», — добавил Хелянтеря.

По его словам, сегодняшняя Финляндия сильно отличается от той, что была несколько лет назад. В том числе в связи с этим бывший посол выразил уверенность, что восстановить отношения на прежнем уровне Москва и Хельсинки уже не смогут.

27 сентября в финском городе Миккели, который находится всего в 100 км от российской границы и 304 км от Санкт-Петербурга, появился штаб сухопутных войск НАТО.

Как рассказали в министерстве обороны республики, в «обычных условиях» штаб будет отвечать за проведение учений Североатлантического альянса и иные мирные действия в своем районе. Однако в случае «кризиса» он должен будет взять на себя руководство операциями сухопутных войск НАТО на соответствующей территории.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб захотел исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

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