Хельсинки установил крайний срок для продажи принадлежащей россиянам арены

Представитель мэрии Хельсинки Юкка-Пекка Уюла заявил, что город назначил крайний срок продажи принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall. Об этом сообщает STT.

Он подчеркнул, что объект должен быть продан не позднее октября 2024 года. Если договоренности не будут достигнуты в течение «разумного» периода времени, то городские власти проведут дебаты.

В рамках дискуссии будет обсуждаться вопрос о возможности законного выкупа арены мэрией Хельсинки, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что власти Хельсинки готовы начать процесс экспроприации арены Helsinki Hall, которой владеют российские бизнесмены.

Также ожидалась сделка о добровольной продаже. Она должна была пройти 28 февраля, но по неназванным причинам, была отложена на неопределенное время.

В итоге власти Хельсинки определили срок, в течение которого российские владельцы арены должны продать объект. Отмечается, что срок уже подходит к концу, а это означает, что власти начнут процесс экспроприации.

До этого в Кремле прокомментировали заявления Брюсселя о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат.