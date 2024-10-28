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Боррель прокомментировал визит Орбана в Грузию

Боррель заявил, что Орбан не представляет ЕС в ходе визита в Грузию

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе предстоящего визита в Грузию не представляет Евросоюз. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RTVE.

Он подчеркнул, что Орбан отправляется в Грузию, чтобы «продемонстрировать свою поддержку правительству Грузии».

«Что бы ни говорил Орбан во время своего визита, он не представляет Евросоюз», — сказал Боррель.

Орбан приедет в Грузию вместе с правительственной делегацией 29 октября. По данным правительства, встречи пройдут в очном и расширенном форматах, а затем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе со своим венгерским коллегой выступят с совместными заявлениями для прессы.

Накануне Орбан поздравил Кобахидзе в своем аккаунте X с «абсолютной победой» его партии «Грузинская мечта». Премьер Венгрии добавил, что «народ Грузии знает, что лучше для его страны».

Выборы в грузинский парламент состоялись 26 октября. После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Это позволило ей получить 90 из 150 мандатов.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не станет марионеткой Евросоюза.

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