В Кремле анонсировали визит Путина в Казахстан

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан активно готовится, даты поездки будут озвучены позже. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Как следует из протокола межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, выдержки из которого приводило агентство КазТАГ, Путин может посетить эту страну с государственным визитом 27 ноября. Агентство подчеркнуло, что протокол еще не подписан и отдельные его пункты находятся на согласовании сторон.

До этого Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики и подчеркнул, что Москва и Астана приложат совместные усилия для упрочения безопасности в Евразии.

Российский лидер напомнил, что Россия и Казахстан сотрудничают в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Также Путин выразил уверенность, что совместными усилиями обе страны обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей.

Ранее в Кремле оценили решение Казахстана не вступать в БРИКС.