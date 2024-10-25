Путин поздравил президента Казахстана Токаева с Днем республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики. Поздравительную телеграмму опубликовало посольство РФ в Казахстане.

Путин подчеркнул, что Москва и Астана приложат совместные усилия для упрочнения безопасности в Евразии и напомнил, что Россия и Казахстан сотрудничают в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями обе страны обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей — ради процветания своих народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Евразии.

Глава РФ отметил, что Казахстан добился весомых успехов в социальной и экономической областях, сегодня республика играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.

По словам российского лидера, отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Путин также пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов.

Ранее в России объяснили отказ Казахстана вступать в БРИКС.