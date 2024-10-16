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В Кремле оценили решение Казахстана не вступать в БРИКС

Песков о решении Казахстана не вступать в БРИКС: относимся с уважением

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Максим Богодвид/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Казахстана пока не вступать в БРИКС.

16 октября пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил в интервью порталу Tengrinews, что Астана решила воздержаться от подачи заявки в БРИКС в настоящее время и «в ближайшем будущем», поскольку отдает предпочтение ООН «как универсальной и безальтернативной международной организации».

«Относимся (к позиции) с уважением, Казахстан — наш друг, союзник, мы дорожим нашими отношениями. Казахстан сам принимает решения об участии в организациях. БРИКС не является объединением, которое пытается заместить ООН, он дополняет ООН. Мы ждем президента Казахстана в Казани (на саммите БРИКС. — «Газета.Ru»), участии в формате БРИКС+. В любом случае участие президента Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального международного сотрудничества», — сказал представитель Кремля.

В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.

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