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В Молдавии напали на агитаторов кандидата в президенты

В Молдавии произошло несколько нападений на агитаторов Стояногло

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RTR Moldova/YouTube

В Молдавии произошло несколько случаев нападения на волонтеров, агитирующих за кандидата в президенты Александра Стояногло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера парламента Влада Батрынча.

«Мы проинформируем генеральную прокуратуру, другие государственные институты, посольства, организации, которые занимаются мониторингом президентских выборов о призывах к ненависти, многочисленных нападениях», — сказал Батрынча.

По его словам, нападениям потворствует действующая власть.

До этого Стояногло обратился к действующему президенту Майе Санду с призывом признать результаты выборов в случае ее проигрыша.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте бывший генпрокурор республики, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за сближение с Евросоюзом и ориентацию на Запад. Стояногло выступает за партнерство с Россией и СНГ.

Ранее президент Молдавии объяснила причину введения санкций против России.

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