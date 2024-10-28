Лавров раскрыл, как Запад оправдывает присутствие своих военных на Украине

Слова западных политиков о сотрудничестве России и Северной Кореи являются попыткой оправдать отправку своих военных на Украину, которые давно помогают ВСУ в зоне боевых действий. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это, наверное, просто попытка «задним числом» оправдать то, что уже давно происходит», - подчеркнул он, говоря о поддержке КНДР России.

Министр напомнил, что западные военнослужащие уже давно находятся на Украине, помогая солдатам ВСУ. Россия расценивает такой подход Запада как гибридную войну против РФ, добавил Лавров.

До этого представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По словам северокорейских дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее Зеленский заявил, что Украине придется «воевать» в Европе против КНДР.