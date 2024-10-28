Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров раскрыл, как Запад оправдывает присутствие своих военных на Украине

Лавров: Запад пытается оправдать отправку бойцов на Украину договором РФ и КНДР

close
МИД РФ/РИА Новости

Слова западных политиков о сотрудничестве России и Северной Кореи являются попыткой оправдать отправку своих военных на Украину, которые давно помогают ВСУ в зоне боевых действий. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это, наверное, просто попытка «задним числом» оправдать то, что уже давно происходит», - подчеркнул он, говоря о поддержке КНДР России.

Министр напомнил, что западные военнослужащие уже давно находятся на Украине, помогая солдатам ВСУ. Россия расценивает такой подход Запада как гибридную войну против РФ, добавил Лавров.

До этого представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По словам северокорейских дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее Зеленский заявил, что Украине придется «воевать» в Европе против КНДР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами