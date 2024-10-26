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Зеленский заявил, что Украине придется «воевать» в Европе против КНДР

Зеленский: Украина будет вынуждена фактически воевать против КНДР

Украине придется «воевать» против КНДР на территории Европы, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в России «настроены на продолжение агрессии». И он ждет «сильных решений» со стороны западных партнеров для защиты Украины.

«Больше ничего они там не хотят. И именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство, и именно за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи», — написал глава государства.

22 октября Зеленский заявил, что у Киева есть информация о якобы подготовке двух бригад по шесть тысяч военных из КНДР, которые якобы будут участвовать в конфликте на стороне России.

По его словам, такое развитие событий является вызовом для Украины, однако Киев знает, как на него ответить. Зеленский также призвал «партнеров» его страны не скрываться от этого вызова.

21 октября представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По словам северокорейских дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.

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