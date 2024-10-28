В Кремле рассказали, как обеспечивалась безопасность лидеров на саммите БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите БРИКС в Казани были приняты все необходимые меры безопасности в отношении лидеров, приехавших на мероприятие.

«На всех международных саммитах, естественно, и для нашего президента, и для всех гостей принимаются все необходимые и подобающие меры», — сказал он.

По его словам, меры касаются обеспечения всех аспектов безопасности, включая здоровья. Он отметил, что на саммите БРИКС в Казани все стандарты безопасности соблюдались на высочайшем уровне.

Также он ответил на вопрос журналистов, надо было ли гостям саммита сдавать ПЦР-тест.

«Понимаете, есть определенная кухня, которая остается непубличной, но, конечно же, за всем этим стояла весьма и весьма напряженная работа», — сказал представитель Кремля.

Также Песков поделился во время брифинга о работе президентской администрации после саммита БРИКС в Казани.

Трехдневный саммит БРИКС прошел с 22 по 24 октября в Казани. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее в Кремле объяснили, почему встреча Путина и Гутерриша была непубличной.