Песков рассказал, как работает Кремль после саммита БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился во время брифинга о работе президентской администрации после саммита БРИКС в Казани.

«Все работают, все на рабочих местах, <...> спасибо», — ответил представитель Кремля на вопрос, как чувствуют себя участники саммита после мероприятия.

Трехдневный саммит БРИКС прошел с 22 по 24 октября в Казани. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок.

По итогам саммита БРИКС 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. В списке оказались Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Ранее в ООН раскрыли детали переговоров Путина и Гутерриша на саммите БРИКС.