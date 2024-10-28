Президент Грузии недовольна итогом парламентских выборов в стране

Президент Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги выборов в парламент Грузии, на которых победу одержала партия «Грузинская мечта». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не признаю эти выборы», — заявила Зурабишвили на брифинге.

При этом Зурабишвили не стала говорить, какие именно факторы стали основанием для ее решения.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к диалогу после парламентских выборов.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на состоявшихся накануне парламентских выборах, в которых победила правящая пророссийская партия «Грузинская мечта». Она добавила, что, как единственный оставшийся в Грузии независимый институт, не признает результаты голосования, и пригласила граждан поучаствовать в мирной акции протеста.

Ранее партия экс-премьера Грузии вслед за тремя другими не признала результаты выборов.