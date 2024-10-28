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Британский аналитик заявил, что Запад больше не доверяет Зеленскому

Аналитик Меркурис: Зеленский утратил доверие Запада из-за своего плана победы

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Yves Herman/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский утратил доверие Запада после представления так называемого плана победы. Об этом в своем блоге заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«После ужасного раскрытия своего плана победы везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому», — подчеркнул он.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что «план победы» Зеленского несерьезен и читается как не очень увлекательный комикс.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления.

Ранее депутат заявил, что Зеленский сорвал овации за «сдачу» Донбасса.

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