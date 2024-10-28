В МИД РФ заявили, что доминирование Запада уходит в прошлое

Доминирование стран Запада уходит в прошлое, и Франция, цепляясь за него, рискует оказаться на задворках исторического процесса. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Францией и СССР.

В документе подчеркивается, что, чем раньше в Париже увидят этот риск, тем лучше будет для самой Франции и французского народа.

25 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция, отказавшись пригласить Россию на конференцию по Ливану, игнорирует факт, что без Москвы невозможно решить проблему на Ближнем Востоке.

Дипломат отметила, что решение Франции вызывает серьезные вопросы в отношении того, чем действительно руководствовался Париж, созывая данный форум, — было ли это в рамках интереса мирного урегулирования ситуации в Ливане или публичной демонстрацией своего антироссийского курса.

Ранее французский политик назвал «самую большую геополитическую ошибку XXI века».