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Французский политик назвал «самую большую геополитическую ошибку XXI века»

Дюпон-Эньян: конфликт на Украине имеет для Европы непоправимые последствия

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Thomas Coex/AP

Поддерживая продолжение украинского конфликта, Европа совершает самую большую геополитическую ошибку XXI века. Такое мнение на своей странице в соцсети Х выразил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По его словам, украинский конфликт имеет для Европы непоправимые последствия, которые выражаются в энергетическом кризисе, высокой инфляции, ослаблении безопасности и дипломатической напряженности. Дюпон-Эньян призвал к восстановлению мира посредством дипломатии.

«Мы подталкиваем Россию к сближению с Китаем, мы разрушаем европейскую экономику, мы теряем Африку. Это крах Европы на ближайшие 50 лет. Необходимо прекратить эту войну… Условия мира уже обозначены, и все это знают», — написал он.

24 октября министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад заявил, что немедленное вступление Украины в НАТО грозило бы втягиванием Запада в войну. Он отметил, что Париж поддерживает стремление Киева присоединиться к альянсу, но это потребует времени.

Ранее МИД РФ предупредил о последствиях отправки Францией солдат на Украину.

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