Украина боится «болезненного урегулирования» конфликта

Официальные лица на Украине и в Европе обеспокоены тем, что возможная победа кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах приведет к «болезненному урегулированию» конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена пойти на болезненное урегулирование», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «истощенные» военные ВСУ в значительной степени зависят от помощи США. По оценке агентства, возможности Украины «резко сузятся» как в случае прихода к власти Трампа, так и в случае победы его оппонента Камалы Харрис.

До этого глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявлял, что Украина не боится возможной победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Он обратил внимание, что Вашингтон является основным союзником Киева. В связи с этим политика американских властей имеет большое значение для Украины.

Ранее Лавров прокомментировал слова Трампа о разговоре с Путиным.