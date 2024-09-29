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Дания направит Украине $434 млн, полученных за счет замороженных активов РФ

Дания направит на ВПК Украины $434 млн, полученных за счет российских активов

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters

Министр обороны Дании в Киеве подписал с главой Минобороны Украины документ, в соответствии с которым предприятия ВПК Украины произведут закупки вооружений на сумму около 4,2 млрд крон ($628,8 млн), из которых $434,2 млн — это средства, полученные за счет замороженных активов РФ. Об этом сообщается на сайте Минобороны Дании.

«К концу года планируется поставлять на фронт вооружения и технику украинского производства, средства на которые были получены от Дании, а также за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС», — говорится в сообщении.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку денег на ВПК и медленную помощь Запада. По его словам, Украина начала двигаться вперед в отечественном производстве оружия, снарядов и дронов. Но для развития ВПК необходимы деньги, которых нет в бюджете.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала снять ограничения на удары ВСУ вглубь России. Она считает, что нужно не только исключить задержки с поставками оружия, но и снять ограничения на его использование ВСУ.

Ранее стало известно о том, как Запад мешает Украине развивать свой ВПК.

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