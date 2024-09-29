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Дания планирует укрепить сотрудничество с Украиной в области военного производства

Дания создаст при посольстве на Украине военно-промышленный центр

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Depositphotos

Правительство Дании совместно с объединением работодателей и торговой палатой Dansk Industri («Промышленность Дании») создадут при посольстве королевства на Украине военно-промышленный центр. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что задачей центра станет укрепление стратегического сотрудничества между Данией и Украиной в области военного производства.

Также помощь будет оказана датским оборонным предприятиям и компаниям, которые производят продукцию двойного назначения, планирующим начать производственную деятельность или наладить партнерство на территории Украины, говорится в публикации.

Ожидается, что центр начнет работать до конца 2024 года.

29 сентября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсе в Киеве подписал с главой минобороны Украины документ, в соответствии с которым предприятия ВПК Украины произведут закупки вооружений на сумму около 4,2 млрд крон ($628,8 млн), из которых $434,2 млн — это средства, полученные за счет замороженных активов РФ.

Ранее стало известно о том, как Запад мешает Украине развивать свой ВПК.

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