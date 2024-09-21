Телеведущий в Литве призвал расстреливать родителей за русские песни

Ведущий литовского общественного телевидения Альгис Раманаускас высказал инициативу о расстреле родителей за просмотр русских фильмов и прослушивание русской музыки. Об этом сообщает Sputnik Литва.

«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей. — прим. ред.) или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — заявил он.

По его мнению, детей «у таких» надо забирать.

Высказывание Раманаускаса не осталось незамеченным. Депутат сейма Мингадугас Пуйдокас уже обратился в полицию и потребовал от спикера сейма и главы МИД дать оценку словам телеведущего, отмечает издание.

До этого сообщалось, что евродепутат от Литвы Стасис Якелюнас призвал генпрокуратуру страны проверить оскорбления в адрес русских со стороны Альгиса Раманаускаса, который высказывался, что «обрусевший скот» «стоит сосласть».

Позже суд в Литве отклонил иск учительницы русского языка Жанны Борткевич к Альгису Раманаускасу, который в соцсетях обозвал ее «ватой» и «русско-фашистской», и обязал женщину возместить ответчику судебные издержки.

Кроме того, в МИД РФ сравнили власти Литвы с «нацистами» после того, как россиян назвали «русней».

Ранее сообщалось, как русофобия рушит экономику Прибалтики.