Лидер болгарских социалистов подала в отставку

Лидер коалиции «Болгарская социалистическая партия за Болгарию» и Корнелия Нинова подала в отставку после оглашения итогов выборов в Европейский парламент и досрочных выборов в Народное собрание страны. Об этом пишет ТАСС.

На выборах социалисты заняли пятое место, за них проголосовало около 7% избирателей (около 150 тыс. человек). Нинова назвала такой результат катастрофическим, поэтому решила взять на себя ответственность.

До этого Елисейский дворец категорически отверг любые сообщения о намерении президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку со своего поста. 11 июня сообщалось, что Эммануэль Макрон ведет обсуждения внутри своего окружения о возможности ухода с поста президента Франции, если на парламентских выборах победят правые политические силы страны.

Отмечалось, что для Макрона отставка не является предпочтительным вариантом, а ее перспектива должна служить в этой политической кампании элементом драматизации предстоящих выборов.

Ранее оппозиция Армении назвала условие для отказа от мандатов депутатов.