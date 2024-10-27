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Правящая партия Японии лишилась большинства в парламенте впервые за 12 лет

Правящая партия Японии утратила парламентское большинство

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Павел Бедняков/РИА Новости

В Японии правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) утратила большинство в парламенте, несмотря на лидерство на досрочных выборах в его нижнюю палату. Об этом свидетельствуют данные телеканала NHK о предварительных итогах голосования.

Согласно представленной информации, на прошедших 27 октября выборах ЛДП и ее партнер по правящей коалиции «Комэйто» утратили большинство в ключевой нижней палате парламента впервые с 2012 года.

NHK передает, что оппозиционные «Конституционно-демократическая партия», «Демократической партия для народа», «Коммунистическая партия Японии» и «Партии инноваций Японии» суммарно получили по меньшей мере 235 мест, а для большинства нужно 233.

1 октября правительство страны во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку. Новым премьером стал экс-министр обороны Сигэру Исиба, которого 27 сентября избрали председателем ЛДП. 9 октября японский кабмин в полном составе подписал решение о роспуске парламента. Исиба решил провести досрочные выборы, чтобы заручиться мандатом от общества после череды скандалов в правящей партии.

Ранее неизвестный попытался поджечь штаб-квартиру ЛДП и въехать на автомобиле в канцелярию премьера.

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