В правящей партии Японии прокомментировали попытку поджога штаб-квартиры

Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Хироси Морияма высказал возмущение из-за попытки неизвестного поджечь партийную штаб-квартиру и въехать на автомобиле в канцелярию премьер-министра. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Мы находимся в середине выборов, которые являются основой демократии, и мы глубоко возмущены этим актом», — подчеркнул он.

Мирояма заверил, что ЛДП продолжит предвыборную кампанию в соответствии с планом.

«Я еще раз поручил предпринять тщательные меры для обеспечения безопасности», — добавил он.

Сегодня в Токио 49-летний мужчина бросил не менее пяти бутылок с зажигательной смесью перед зданием штаб-квартиры, а затем пытался на автомобиле въехать на территорию официальной резиденции премьер-министра, но застрял в ограждении. Нарушителя арестовали.

1 октября кабинет министров Японии, который возглавлял Фумио Кисида, ушел в отставку в полном составе. Новым премьер-министром стал бывший министр обороны Сигэру Исиба, которого 27 сентября избрали председателем правящей Либерально-демократической партии.

В этот же день глава оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода обвинил Исибу в нарушении конституции страны.

9 октября правительство Японии приняло решение о роспуске парламента страны.

Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.