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Президент Финляндии уверен, что Украину должны принять в НАТО и ЕС

Президент Финляндии Стубб: Украину рано или поздно должны принять в НАТО и ЕС

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Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что НАТО и Евросоюз должны принять Украину, при этом возложил ответственность за это на российскую сторону. Об этом политик заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.

«Рано или поздно, безусловно. И НАТО, и ЕС. Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло», – заявил Стубб, отвечая на вопрос, должна ли НАТО принять Украину.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на данный момент нет необходимости в принятии решения о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

До этого ирландский журналист Чей Боуз отметил, что в США и Великобритании знают, что Украина никогда не станет членом НАТО. По словам Боуза, государства — члены НАТО не будут подвергать себя опасности на фоне рисков потенциального противостояния с ядерной сверхдержавой. Такой сценарий возможен, считает журналист, в случае интеграции Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Лукашенко рассказал о последствиях введения войск НАТО на Украину.

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