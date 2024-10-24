В США и Великобритании знают, что Украина никогда не станет членом НАТО. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Лондон это знает. Вашингтон знает это. И НАТО это знает», — подчеркнул он.

По словам Боуза, государства — члены НАТО не будут подвергать себя опасности на фоне рисков потенциального противостояния с ядерной сверхдержавой. Такой сценарий возможен, считает журналист, в случае интеграции Украины в Североатлантический альянс.

До этого президент Словакии Петер Пеллегрини по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером заявлял, что отправка военных НАТО на Украину не обсуждается.

Ранее Лукашенко рассказал о последствиях введения войск НАТО на Украину.