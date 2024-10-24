Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист сообщил желающей вступить в НАТО Украине плохие новости

Журналист Чей Боуз: Украина никогда не вступит в НАТО

close
Yves Herman/Reuters

В США и Великобритании знают, что Украина никогда не станет членом НАТО. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Лондон это знает. Вашингтон знает это. И НАТО это знает», — подчеркнул он.

По словам Боуза, государства — члены НАТО не будут подвергать себя опасности на фоне рисков потенциального противостояния с ядерной сверхдержавой. Такой сценарий возможен, считает журналист, в случае интеграции Украины в Североатлантический альянс.

До этого президент Словакии Петер Пеллегрини по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером заявлял, что отправка военных НАТО на Украину не обсуждается.

Ранее Лукашенко рассказал о последствиях введения войск НАТО на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами