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Шольц оценил шансы Украины вступить в НАТО

Шольц: сейчас нет необходимости решать вопрос о членстве Украины в НАТО

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Boris Roessler/Pool via Reuters

На данный момент нет необходимости в принятии решения о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с ZDF.

«Сейчас нет необходимости в новом решении», - отметил он (цитата по ТАСС).

Шольц до этого также заявлял о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом Шольц сказал, что возможные усилия по достижению мира нельзя принимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами».

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии писала, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером.

Ранее на Западе объяснили, что на самом деле подразумевает «план победы» Зеленского.

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