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Лукашенко рассказал о последствиях введения войск НАТО на Украину

Лукашенко: РФ применит самое опасное оружие, если на Украину введут войска НАТО

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Если на Украину введут войска НАТО, то Россия может достать со складов самое опасное оружие, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

Глава республики сделал подобное заявление в контексте информации о присутствии северокорейских военных на стороне России.

Лукашенко подчеркнул, что если российская сторона примет подобное решение, то произойдет ответный шаг — Киев захочет ввести на территорию конфликта войска НАТО, что станет уже «другой войной».

Также Лукашенко заявил, что вовлечение войск КНДР или Белоруссии привело бы к эскалации конфликта на Украине.

22 октября представительство КНДР при Организации Объединенных Наций (ООН) опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными.

Южная Корея до этого заявляла, что Северная Корея перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.

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