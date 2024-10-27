Президент Литвы заявил об отдалении Грузии от Евросоюза

Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в проевропейском курсе Грузии после парламентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Со сближением с Евросоюзом результаты этих выборов [в Грузии] не имеют ничего общего. Говорить о какой-то возможности проевропейского курса не приходится», — сказал Науседа после того, как он проголосовал во втором туре проходящих в Литве выборов в парламент республики (Сейм).

По мнению президента, политика властей Грузии в течение последних полутора лет демонстрирует полное движение в сторону от Евросоюза. Науседа также усомнился в победе партии «Грузинская мечта».

«Вопрос в том, действительно ли она победила», — отметил политик.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. При этом грузинская оппозиция заявила о непризнании итогов парламентских выборов.

Ранее в Грузии заявили о планах «агентуры» вовлечь страну в войну по итогам выборов.