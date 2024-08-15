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В Молдавии раскритиковали власти за провалы в экономике

Оппозиция Молдавии заявила о грядущей финансовой катастрофе в стране

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Vladislav Culiomza/Reuters

Финансовое положение Молдавии вызывает серьезные опасения у оппозиции. Депутат парламента Василий Боля, выдвинутый кандидатом в президенты от блока «Победа», раскритиковал действия правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Об этом пишет ТАСС.

По словам Боли, страна находится на грани финансовой катастрофы. Политик указал на растущий дефицит бюджета, который в этом году увеличился еще на $57 млн и достиг $966 млн. Депутат отметил, что уже третий год подряд дефицит превышает $1 млрд.

«Ждем действий нового министра финансов после того, как были приняты предложения по корректировке бюджета», — заявил Боля.

Оппозиционер подверг критике заявления властей о снижении инфляции, росте инвестиций и восстановлении экономики. Он привел данные статистики, свидетельствующие о значительном сокращении числа налогоплательщиков в прошлом году.

Молдавия переживает серьезный экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. Это спровоцировало многократный рост цен на энергоресурсы.

Ранее в Молдавии оппозиционный депутат рассказала об угрозах в свой адрес.

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