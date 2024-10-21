Действующий президент Молдавии Майя Санду угрожает независимости своей страны. Жители могут сравнить условия жизни с другими государствами не в пользу своей страны, при этом этническое разнообразие власть не учитывает, возбуждая традиционные проблемы. Так зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал результаты первого тура выборов.

«То, с чем идет на выборы в Молдавии Санду, противоречит естеству молдавского народа. Это противоестественное для них предложение. И они ведут Молдову в очень жесткие объятия, после чего от независимости там может вообще ничего не остаться», — считает Климов.

Он напомнил, что в этническом и языковом составляющих речь идет о стране разнообразной, добавив, что Санду этого не учитывает, возбуждая давно существующие проблемы.

При этом многие местные жители работают в странах ЕС, есть также те, кто живет и работает в России, что дает им возможность сравнивать условия со своей родной страной, добавил сенатор. Им, помимо прочего, угрожают выдворением из страны, что также влияет на конечное мнение избирателей.

«Ну а кому это нравится? И потом, они там работают на самых низкооплачиваемых работах», — заключил Климов.

Напомним, в Молдавии прошел первый тур президентских выборов, по результатам которого ни один кандидат не побеждает. Уже заявили о вмешательстве в выборы «криминальных сил» вместе с иностранными государствами, а оппозиция обвинила Санду в притягивании голосов, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее оценили шансы Санду честно победить во втором туре выборов.